L’eredità di Sinisa Mihajlovic andrà a qualcuno di inaspettato Arrivano i conti in sospeso

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il grande calciatoreè scomparso questo sedici dicembre lasciando un vuoto incolmabile non solo in tutti gli amanti del calcio ma anche in chi lo aveva apprezzato anche fuori da calcio. Dopo una battaglia con la leucemiaè venuto a mancare ed adesso si raccolgono i pezzi della perdita. In ballo ci sono, però, anche questioni burocratiche. A chila copiosa eredità?non ce l’ha fatta. Per l’ex calciatore ed allenatore la leucemia è stata l’ultima grande battaglia da sconfiggere. Purtroppo, però, il male era davvero troppo forte e l’uomo è scomparso il sedici di dicembre. Tutti hanno reso omaggio ad un calciatore grandissimo che prima di essere una star di questo amato sport era un grande marito e padre. Il cordoglio mediatico ...