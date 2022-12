(Di martedì 27 dicembre 2022) Con- si legge in una nota dell'- va intesa la rivalutazione annuale degli importi dei trattamentistici per adeguarli al costo della vita . Ha l’obiettivo...

Gazzetta del Sud

... visto il momento di straordinaridel costo dell'energia, ma ci sono anche altri bonus che ... Il tetto Isee è confermato a 50mila euro e sarà sempre l'a redigere la graduatoria dei ...Tuttavia, è bene precisare che glicalcolati e attesi non saranno nei cedolini delle ... L', che predispone i cedolini di pensione già dalla metà del mese di dicembre, non ha potuto infatti ... Inps: aumenti delle pensioni per il 2022 e perequazione. Ecco le TABELLE Le pensioni di gennaio saranno accreditate su conto bancario il 3 gennaio, mentre si potranno ritirare in contanti alle Poste dal 3 al 9 gennaio ...Ecco un riepilogo dettagliato sull'intervento di rivalutazione delle pensioni nel 2023 in base alle tabelle presenti nella circolare che l'INPS ha .... Nel testo sono presenti le tabelle con gli aumen ...