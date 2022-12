Guerra Russia-Ucraina | Kiev punta a un vertice di pace entro febbraio Lavrov | “Dal Pentagono minacce alla vita di Putin”

la Repubblica

A dieci mesi dall'esplosione dellain Ucraina la, da cui in precedenza l'Italia importava circa il 40 per cento, è stata sostituita dall'Algeria come primo fornitore di gas, insieme ad ...Il giovane Volodymyr Zelensky e l'anziano Vladimir Putin, l'aggredito e l'aggressore, sono i due volti dellaUcraina -, che ha sconvolto il mondo appena uscito dalla pandemia. Entrambi russofoni, sono i simboli dei due modi opposti di vedere il mondo dopo il crollo dell'Urss in cui sono nati. L'... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi: Kiev punta a un vertice di pace entro febbraio. Lavrov: "Dal Pentagono ... L’Ucraina punta a tenere un vertice di pace entro la fine di febbraio , preferibilmente alle Nazioni Unite con il segretario generale ...L’Ucraina punta a tenere un vertice di pace con la Russia entro la fine di febbraio, preferibilmente alle Nazioni Unite, con il segretario generale Antonio Guterres come possibile mediatore. L’annunci ...