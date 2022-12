Franco Frattini | il raccoglimento di Mattarella davanti al feretro

(Di martedì 27 dicembre 2022) Si sono da poco conclusi nella basilica Santi Apostoli di Roma, i funerali di Stato per il presidente del Consiglio di Stato. Ildell'ex ministro degli Esteri, deceduto a 65 anni dopo una malattia, è stato accompagnato dalle lacrime e dalla commozione di centinaia di persone che non hanno voluto mancare per l'ultimo saluto. Tra loro il presidente della Repubblica Sergio, nella sua prima uscita dopo il Covid, la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. "Abbiamo condiviso momenti importanti - ha detto La Russa - eravamo nello stesso Governo ma soprattutto eravamo amici". Il capo dello Stato al termine delle esequie e dopo aver reso omaggio ai familiari, si è fermato qualche istante in...

Sky Tg24

13.30 Folla ai Funerali di Stato diGrande e commossa partecipazione per i funerali diche si sono svolti a Roma nella Basilica di Santi Apostoli. Stamane era stato convocato un Consiglio di ministri che, su proposta della Meloni,ha deliberato i Funerali di Stato per il ...Roma, 27 dicembre 2022 Il Presidente della Repubblica Mattarella, guarito dal Covid, ai funerali dia Roma. Le immagini dell'arrivo. Franco Frattini, i funerali di Stato dell’ex ministro: presenti Mattarella e Meloni. FOTO Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...E’ morto Franco Frattini, attuale presidente del Consiglio di Stato ed ex ministro degli Esteri di due governi Berlusconi. Il magistrato è morto ieri sera all’età di 65 anni. Laureato in Giurisprudenz ...