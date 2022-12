Entry list Atp Adelaide 1 2023 | partecipanti ed italiani presenti

(Di martedì 27 dicembre 2022) L’del torneo ATP 250 di, uno dei due appuntamenti del circuito maschile che aprirà la nuova stagione tennistica. Si gioca da domenica 1 a domenica 8 gennaio sui campi in cemento outdoor della cittadina australiana. Il numero uno del seeding è il serbo Novak Djokovic, che torna a mettere piede sul suolo oceanico dopo tutte le vicissitudini relative al vaccino contro il Covid-19.anche il canadese Felix Auger-Aliassime ed i due russi Daniil Medvedev ed Andrey Rublev. L’Italia si affida a Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, unici due azzurrinel tabellone. Da tenere d’occhio pure il danese Holger Rune, che ha chiuso il 2022 vincendo il Masters 1000 di Parigi-Bercy, lo statunitense Sebastian Korda, l’altro canadese Denis Shapovalov e lo spagnolo ...

Sky Sport

Ecco leprovvisorie della MotoGP, della Moto2 e della Moto3 LO SPECIALE: BAGNAIA CAMPIONE DEL MONDO Aprilia factory: ALEIX ESPARGAR" (confermato) Aprilia factory: MAVERICK VINALES (...Il torneo di Adelaide è già un test molto importante, visto che il tabellone non è certamente da ATP 250 e quasi nemmeno da 500. Scorrendo lasi possono leggere nomi pesanti: Novak Djokovic, Felix Auger - Aliassime, Daniil Medvedev, Andrey Rublev ed Holger Rune. Un cast ulteriormente elevato anche dalla presenza di Denis ... Australian Open 2023, la entry list: già cinque italiani nel tabellone principale Camila Giorgi, la notizia è saltata fuori all'improvviso tra un selfie allo specchio e un altro: ecco di cosa si tratta.Camila Giorgi, un selfie allo specchio per immortalare il completino microscopico da palestra: fan in estasi già di buon mattino.