Dakar 2023 | l’Italia non vince dal 2002 con Fabrizio Meoni E senza Danilo Petrucci farà fatica ad essere competitiva

(Di martedì 27 dicembre 2022) Cresce l’attesa per la, in programma per il quarto anno consecutivo in Arabia Saudita dal 31 dicembre al 15 gennaio. La 45ma edizione della “Maratona del Deserto” registra la partecipazione complessiva di 69 italiani tra le varie categorie, magrandi ambizioni in ottica classifica generale.nonil rally raid più importante al mondo dalcon, inoltre l’asdi(pronto ad affrontare il suo primo Mondiale Superbike con Ducati) priva il Bel Paese di un pilota in grado di competere ad alto livello anche contro gli specialisti del deserto. La maggior parte degli azzurri iscritti prenderà parte alla competizione “Classic”, quindi con mezzi ...

Moto.it

Dal mar Rosso al golfo Persico in 16 giorni per un totale di 8.549 chilometri, dei quali poco meno della metà (4.706) contro il tempo. La, la quarta che si corre in Arabia Saudita e la quarantacinquesima in assoluto, scatta il 31 dicembre con un prologo di 11 chilometri nelle vicinanze di Yanbu, presso il bivacco ribattezzato ...Yanbu , 27 Dicembre. Se si parla di favoriti dellaa 4 ruote (delle più disparate dimensioni) e si cercano dei segnali preliminari, ecco subito in un paio di indizi scolpiti nella roccia, che devono essere obbligatoriamente essere tenuti nella ... Dakar 2023. I Favoriti in Moto Ci sarà anche un po’ di Lucca tra i protagonisti della celeberrima Parigi - Dakar, la corsa che prenderà il via il 31 dicembre da Yanbu, in Arabia Saudita, ...Il 31 dicembre prende il via la Dakar 2023: vediamo quali sono i quattro team che puntano a raggiungere la vittoria finale.