Covid | addio App Immuni | stop dal 31 dicembre

(Di martedì 27 dicembre 2022) Milano, 27 dic. (Adnkronos Salute)() -App. Dal 31sarà dismessa la Piattaforma unica nazionale per la gestione del Sistema di allerta-19 e la relativa applicazione, lanciata nel giugno del 2020 per allertare le persone entrate in contatto stretto con altre risultate positive al coronavirus pandemico. Lo comunica il ministero della Salute, precisando che dalla stessa data "verrà interrotto ogni trattamento di dati personali effettuato" dal dicastero "ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70". La App, dunque, non sarà più disponibile negli store delle applicazioni mobile (Apple, Google, Huawei). E sugli smartphone dei cittadini che l'hanno installata - precisa il ministero - non ...

