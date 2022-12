Cina travolta dal Covid | Xi | Proteggere le vite

Il Fatto Quotidiano

Una "campagna sanitaria piu' mirata" e una "linea di difesa comunitaria" di fronte alla "nuova situazione". Dopo l'esplosione dei contagi da covid incon 250 milioni di nuovi casi nei primi 20 giorni di dicembre, 27 dicembre 2022Sebbene questo mese laabbia allentato molte delle sue politiche interne anti - Covid, ad esempio eliminando i test obbligatori regolari per i residenti nelle città e consentendo la quarantena a ... La Cina travolta dal Covid paga gli over 60 per vaccinarsi. E il Giappone non si fida di Pechino Una 'campagna sanitaria piu' mirata' e una 'linea di difesa comunitaria' di fronte alla 'nuova situazione'. Dopo l'esplosione dei contagi da covid ...Le autorità sanitarie cinesi annunciano, che il Paese abolirà la quarantena obbligatoria per chi arriva in Cina a partire dall' 8 gennaio, tale fa parte del progressivo rallentamento delle misure rest ...