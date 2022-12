Calciomercato Milan – Si propone Agudelo | “Sogno un grande club”

Tottenham, l'Inter esulta: ecco l'annuncio di Conte In passato, ad esempio, sul taccuino di Fabio Paratici sono stati valutati alcuni profili ben noti al tecnico italiano come...Commenta per primo La coppia francese delche ha raggiunto la finale del Mondiale contro l'Argentina, Theo Hernandez e Olivier Giroud , tornerà a Milanello il 30 dicembre, a cinque giorni dalla gara di campionato contro la SalernitanaCALCIO - L'organo della FIFA ha comunicato i candidati per il consueto premio dedicato al migliore allenatore dell'anno. Favorito Carlo Ancelotti, vincitore del ...L'Inter non ha ancora raggiunto un accordo con Skriniar per il rinnovo del contratto: dall'Atletico Madrid l'idea Gimenez ...