Cade in snowboard | arriva l' elisoccorso ma non c' è nulla da fare | morto un uomo sulle piste di sci di Aviano

Un uomo - cittadino americano probabilmente in servizio alla vicina base Usaf di Aviano - dell'apparente età di una quarantina d'anni - è morto questo pomeriggio mentre scendeva con unolungo la pista Tremol 2 di Piancavallo (Pordenone). Non sono note al momento le cause del decesso e cioè se è caduto in seguito a un arresto cardiaco oppure, al contrario, se sia stata la ...