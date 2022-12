A Rieti l' università entra in ospedale

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 dicembre 2022) Milano, 27 dic. Adnkronos Salute)() - . E' un'"ottima notizia la firma dell'accordo tra l'Asle la Sapienzadi Roma: con la clinicizzazione di alcuni reparti del de Lellis, diventa finalmente realtà un progetto intorno al quale si lavora da oltre 40 anni", scrive sui social l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che per l'anno in arrivo annuncia un'altra novità: "Tra le azioni messe in cantiere per il 2023, oltre all'ingresso dell'all'interno dell'- sottolinea - vi è anche la completa ristrutturazione del Pronto soccorso". "Potenziare la sanità territoriale significa consentire ai cittadini di poter disporre di servizi di prossimità e l'Asl dilo sta facendo bene - evidenzia D'Amato - intervenendo in ogni distretto con consultori, Case ...