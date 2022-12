Ultime Notizie – Ucraina | attacco con drone a base aerea russa di Engels | 3 morti

Sky Tg24

La Russia è pronta a riaprire il gasdotto Yamal verso l'Europa, afferma il vicepremier russo Novak. Mosca non risparmierà nessuno sforzo per raggiungere gli obiettivi dell'operazione in Ucraina e ...'L'Europa è responsabile della rinascita del nazismo' attacca il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo. 'L'Occidente provoca e non cerca la mediazione', dice il presidente della Turchia ... Guerra Ucraina Russia, news. Medvedev: "Nostro obiettivo è abbattere regime di Kiev" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dopo la finale di Ballando Con Le Stelle che ha visto trionfare Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, sono esplose non poche polemiche, soprattutto via ...