Traffico Roma del 26-12-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Raimondi si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della capitale ricordiamo che è chiusa via della Magliana nei pressi di Ponte Galeria le conseguenze di un incendio e per la presenza di olio lungo la sede stradale domani cominceranno i lavori di ripavimentazione ricordiamo inoltre che via della Magliana è chiusa anche tra via del Fosso della Magliana & via delle Vigne possibili rallentamenti e oggi via dei Fori Imperiali e interamente isola pedonale deviazione Quindi anche per gli autobus che vi transitano è sempre in tema di trasporti oggi sono in servizio i mezzi pubblici orario festivo Diurno e notturno i treni della ferrovia termini Centocelle fanno ultima corsa da Termini alle 22:50 e da Centocelle alle 22:23 per i dettagli di quel se le altre notizie potete consultare il sito ...