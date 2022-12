Sinistra | fratelli-coltelli | la frecciata di Soumahoro

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Dopo i polveroni politico e giudiziario (quest’ultimo solo per la sua famiglia), il deputato con gli stivali, Aboubakar, è tornato a parlare sui social. Questa volta non per piagnistei vittimistici, come avvenuto qualche settimana fa quando accusò gli avversari politici di volerlo “far fuori”, ma per rinnovare i propri auguri di Natale ai follower. Un messaggio che, però, sa di stoccata nei confronti di chi lo ha abbandonato nel corso delle ultime settimane. Noi, di nicolaporro.it, abbiamo raccontato più volte i numerosi dietrofront dei progressisti, dalla militanza alla carta stampata, fino a passare alle trasmissioni televisive più tendenti a. Dopo aver presentato il parlamentare autosospeso come la nuova star, il nuovo leader, il nuovo frontman del progressismo; ora, Aboubakar sta pagando il prezzo dell’anonimato, emarginato ...