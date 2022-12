Quali supermercati sono aperti il 26 dicembre | info e orari

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 dicembre 2022)che alzano le serrande eil giorno di Santo Stefano? Succede tutti gli anni, e anche nel 2022 la storia è destinata a ripetersi perché se è “Natale con i tuoi” per il 26le persone si sentono un po’ più libere di fare un giro, chiedersi “dove andare a Santo Stefano” e magari rispondersi che è il giorno buono per fare quattro passi tra le vetrine, giusto per smaltire le grandi mangiate dei giorni precedenti o magari per acquistare quella cosa che ci si aspettava di trovare sotto l’albero e invece non è arrivata.il 262022 Molti punti vendita Pam, per esempio, manterranno gliregolari, una ...