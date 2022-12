Agenzia ANSA

Un vecchio barcone di legno alla deriva, con il motore fuori uso e con a bordo 57musulmani, tutti maschi, fuggiti settimane fa dalla Birmania dove sono perseguitati, è approdato sulla costa della provincia di Aceh a Sumatra, in Indonesia. I- scrive la ......Human Rights Watch ipresenti nel Paese sarebbero 40mila, di cui solo la metà registrati con l'Onu. Le guerre afghane e birmane mettono in evidenza il problema che l'India ha con i: ... Profughi Rohingya in mare 'per un mese' approdano in Indonesia ... Un vecchio barcone di legno alla deriva, con il motore fuori uso e con a bordo 57 profughi musulmani Rohingya, tutti maschi, fuggiti settimane fa dalla Birmania dove sono perseguitati, è approdato sul ...Decine di profughi rohingya sono sbarcati domenica sulle coste della provincia di Aceh, la parte più occidentale dell’arcipelago indonesiano, dopo un mese di sbandamento in seguito alle pressioni dell ...