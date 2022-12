Morto la notte di Natale | Cesate dice addio all’ex sindaco Bulzi

(Di lunedì 26 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorha dettodurante ladial suo exSergioproprio in concomitanza con il. Sergio, due voltediladiSergio, due voltedia inizio anni Novanta con la Lega Nord e a metà degli anni Duemila ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd ...

Virgilio Notizie

Leggi anche Schianto nella, muoiono due 25enni tra cui Tobia de Eccher: lutto per il colosso ... Augustine 32 Un altro incidente mortale nel materano quando un ventenne di Pisticci èin un ...Nellatra il 24 e il 25 dicembre èOstilio Cesari, il fondatore del celebre negozio Ostilio Mobili di Capriolo. Era il 1968 quando Cesari aveva aperto il Mobilificio Ostilio con la moglie Pasqua ... Udine, incidente nella notte di Natale: 24enne grave dopo lo schianto contro un albero TREVISO - Tre giorni prima di Natale ha chiuso gli occhi per sempre. Silvano Bernardi, psichiatra e medico legale, è morto a 89 anni il 22 dicembre all'ospedale Ca' Foncello ...Sul posto la Polizia locale di Roma Capitale, che ha gestito il traffico fino a che la carcassa dell’animale non è stata rimossa dalla Forestale ...