Milano | senza tetto partorisce in una tenda ma non riconosce il figlio | Come farebbe a sopravvivere con me al gelo?

Corriere Milano

Sono arrivati nei mesi scorsi ama non hanno documenti. Non vogliono sentire parlare di domitori per non essere separati. "Abbiamo dormito con meno 19 gradi in Germania, al gelo, riusciremo a ...... "Abbiamo dormito con meno 19 gradi in Germania, al gelo, riusciremo a resistere a" , ha ... La ragazza, nel dare alla luce il suo bimbo nato prematuro, ha scelto di lasciarlo in ospedale... Milano, a 23 anni senza casa partorisce e non riconosce il figlio. La ministra Roccella: «Legge 194 applicata male» Oggi 26 dicembre, il giorno dopo l’evasione di sette ragazzi dal carcere Beccaria, si terrà un incontro tra la direzione e i rappresentanti ...A 23 anni partorisce un figlio ma lei e il compagno vivono in una tenda nei pressi di una stazione di San Donato, paese alle porte di Milano. La ragazza non ha riconosciuto il bambino ...