Luisella Costamagna sbotta e difende la sua vittoria | stoccate a Selvaggia e altri concorrenti

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Mai come quest’anno la finale di Ballando con le Stelle ha generato polemiche. Anche il sistema delle votazioni è stato duramente criticato e molti hanno scritto che ladiè sembrata quasi una vendetta controLucarelli. Anche di questo ha parlato la giornalista in uno sfogo social di oggi. “Ho partecipato a “Ballando con le stelle” per ballare. Perché è un bel gioco. L’ultima cosa che mi interessava era fare polemica. Ora mi guardo attorno e scopro che per qualcuno (non per tutti per fortuna, ma è una minoranza rumorosa) non si tratta di un gioco ma di una guerra, il ballo non conta e l’essenziale è proprio la polemica. D’accordo, siamo il Paese del processo del lunedì e dell’appello del martedì e via così per ogni santo giorno della settimana. E tutti sappiamo per esperienza ...