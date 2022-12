La Bella e la Bestia | Emma Watson svela qual è stata la scena più noiosa da girare

(Di lunedì 26 dicembre 2022)ha parlato anche di quella che per lei èlapiùde Lae la. A sorpresa si tratta del numero sulle note di “Be Our Guest” che è la più spettacolare di tutto il film. Alcuni dunque non riescono a capire come faccia unacosìa risultaredaper un’attrice, ma la spiegazione è ben più semplice di quanto si possa pensare. L’attrice infatti hato: “Sonoletteralmente seduta per ore a un tavolo vuoto a guardare il nulla”. Questo perché l’intera sequenza èrealizzata in computer grafica a eccezione proprio dellaattrice presente sulla ...

