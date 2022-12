Indennità di accompagnamento | la guida | requisiti importo e come funziona

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Nella nostradi oggi, parleremo dell’di. L’assegno di mantenimento è un beneficio economico erogato su richiesta dall’INPS, a favore di soggetti mutilati o totalmente disabili per i quali sia accertato l’impossibilità di deambulare senza l’assistenza di un accompagnatore oppure per in incapacità di svolgere i compiti della vita quotidiana. Vediamo tutti i dettagli, a chi è rivolto, quanto spetta,e quando fare domanda.diriporta l’ INPS, questo sostegno può esser richiesto da tutti i cittadini in possesso deisanitari, che siano residenti in forma stabile in Italia, indipendentemente dal ...