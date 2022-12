Highlights e gol Arsenal-West Ham 3-1 | Premier League 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ildei gol e deglidiHam, match valevole per la diciassettesima giornata della. I ragazzi di Mikel Arteta recuperano un gol di svantaggio e vincono per 3-1 chiudendo alla grande il tradizionale ‘Boxing Day’. Ospiti in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Benrahma, poi nella ripresa si scatenano i ‘Gunners’: Saka, Martinelli e Nketiah fissano il punteggio sul 3-1 finale. SportFace.