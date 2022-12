FIST | Forged in Shadow Torch è gratis su Epic Store

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Quest’oggi sull’Gamespotrete trovarein, un ottimo metroidvania con come protagonisti degli animali antropomorfi Ormai sarete tutti abituati a ricevere ogni settimana un giocograzie adGames ma, ora che il natale è alle porte, la compagnia si è fatta ancora più generosa. Fino al 29 dicembre infatti potrete ricevere ogni giorno un nuovo titolo gratuito. Quest’oggi potrete trovaresull’Gamesin, un ottimo metroidvania con come protagonisti degli animali antropomorfi.in ...

