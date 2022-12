Bimbo voleva un camioncino dei pompieri | la consegna speciale dei vigili del fuoco

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Idelhannoto il regalo di Natale al piccolo Jonathan, che, in una letterina fatta volare in un palloncino, aveva chiesto in regalo a Babbo Natale undei. Ecco il video. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Corriere TV

Questoha perso entrambi i genitori sotto le bombe e vive con i nonni in cantina, a Slavyansk. fino a chi ha dichiarato che "Putinsostituire Zelensky con della gente per bene", o a chi ...Lo privano di carne e ossa, nessun vagito di. L'amministrazione comunale di Bologna scandisce ... Comeil compendio della cultura comunista sopra citato, si tratta di un mito superato, una ... Questo bimbo voleva solo pulire dalla neve l’auto di papà «Adesso mi trovo nella foresta, a Silangwa, qui la linea non è buona. Possiamo risentirci tra qualche giorno, quando mi sposto a Ndola, in città». Karìbu, come ...La vita di Mustafà racchiusa in una fotografia. Chissà quando avrà l'età della coscienza, cosa penserà il piccolo Mustafà di quella foto, dove ...