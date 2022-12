Aston Villa-Liverpool 1-3 | Bajcetic entra in campo e in due minuti trova il suo primo gol in Premier VIDEO

(Di lunedì 26 dicembre 2022)to da pochi secondi, ed è subito gol per il giovane 18enne Stefan. Lo spagnolo è infattito al minuto 79? del match trae, appena 2dopo, hato il gol del definitivo 1-3 per gli ospiti. Ecco ildel “canterano” del. SportFace.

la Repubblica

La partita- Liverpool di lunedì 26 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciassettesima giornata di Premier League ...Che, tuttavia, si era conclusa con due vittorie tra Premier League e League Cup ottenute controe Fulham. Il Manchester United, nonostante un cammino altalenante e un paio di sconfitte di ... Diretta Aston Villa - Liverpool (1-3) Premier League 2022 - la Repubblica Il terzino del Liverpool è il difensore ad aver realizzato più assist nella storia della Premier League: sono 54 i passaggi decisivi totalizzati.Aston Villa - Liverpool England Premier League - Villa Park Aston Villa e Liverpool si sfideranno lunedì 26 dicembre 2022 alle ore 18:30, in un match valido per la 17ª giornata di Premier League. Qui ...