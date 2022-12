(Di domenica 25 dicembre 2022) Roma, 25 dic – Il conflitto russo-ucraino, senza dubbio, ha riportato la geopolitica al centro del dibattito collettivo. Tra mille sfondoni e qualche (dis)informazione di troppo, infatti, gli ultimi mesi sono stati condizionati da un ricorso ricorrente ai temi delle sfere di influenza, degli armamenti, delle sanzioni o delle arterie energetiche. Anche per questo, Salvo Ardizzone – che al tema ha già dedicato vari titoli, molti dei quali incentrati sul Medio Oriente – ha firmato un piccolo, uscito per i tipi di Pasal Bosco, che parte da un’antitesi molto interessante:Vs. Due parole chiave, che riflettono due diversi modi di interpretare il mondo e le sue dinamiche economiche, politiche, militari e culturali.vs, un ...

Il Primato Nazionale

Chiarito questo poi possiamo affrontare tutti gli altri argomenti a cominciare da quello teorico dell'da opporre all', della contrapposizione tra concezioni di Civiltà e ...... sullo sfondo di un conflitto ormai dispiegato tra il senescenteimperialista degli ..., battaglia per la sovranità nazionale e lotta per l'emancipazione delle classi ... Unipolarismo vs Multipolarismo: un saggio geopolitico “non asservito”