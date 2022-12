Ultime Notizie – Modena | sbranata dai suoi cani | muore 68enne

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 25 dicembre 2022) Una donna di 68 anni è stata trovata morta, presumibilmentedai, in un'abitazione nel Modenese, a Concordia. Sul posto gli agenti della polizia locale insieme ai carabinieri. Al vaglio la dinamica e le cause dell'aggressione da parte dei due animali. Secondo la Gazzetta disi tratta di 2 rottweiler di proprietà della donna e del marito.