Processo plusvalenze | c’è la data della prima udienza per i nove club

Calciomercato.com

La richiesta di revoca della sentenza di archiviazione relativa al casoe la conseguente proposta di apertura di un nuovosportivo, presentata ieri dalla Procura Federale alla ...La FIGC infatti ha deciso di riaprire l'inchiesta sulleche aveva visto la società bianconera uscire indenne anche insieme alle altre società coinvolte. Adesso ci sarà unbis che ... Inchiesta plusvalenze Juve, fissata l'udienza per il nuovo processo: le intercettazioni Juventus, per la Procura federale della FIGC nelle mail ci sono le prove del doping finanziario. Rischiano anche i giocatori.Non è solo la Juve ma anche Genoa e Samp nel mirino della procura per le plusvalenze. La richiesta di revoca della sentenza di archiviazione relativa al caso plusvalenze e la conseguente proposta di a ...