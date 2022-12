Nel limbo di Ventimiglia tra i migranti respinti dalla Francia e accampati al confine Associazione | “Serve centro di transito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 dicembre 2022) Restano in media cento persone, ogni giorno, accampate sul greto del fiume Roja di, bloccati alla frontiera con la. Sono prevalentemente uomini ma non mancano nuclei familiari, donne e minori non accompagnati. Chi è costretto a sostare qui spesso ha esaurito le alternative economiche per passare pagando i “passeur” che portano avanti con efficacia e costanza il loro business illecito, cioè aiutare a superare ilchi è disposto a pagare (dai 150 euro a salire). Con i militari francesi a presidiare i passaggi, molte persone vengono intercettate e respinte in Italia, talvolta in base al regolamento di Dublino che li “assegna” all’Italia, talvolta violando le regole come nel caso dei minori o delle persone riaccompagnate senza accogliere la domanda d’asilo nonostante vengano identificate in aree più interne della ...