Natale amaro per Attilio Romita | nessun video dalla sua Mimma e dalla figlia

(Di domenica 25 dicembre 2022)continua la sua avventura nella casa del Grande Fratello VIP 7 senza sapere che cosa ne sarà della storia d’amore con. Chi ha seguito le ultime puntate del reality sa bene che la donna, ha in qualche modo preso le distanze dall’ex giornalista del TG1. Ha inviato anche una lettera nella quale comunicava la sua decisione ( poi ha smentito però di voler lasciare). Fatto sta che ieri, nella casa del Grande Fratello, per i concorrenti sono arrivati deimessaggi pieni d’amore e di affetto. Non sono mancate le lacrime, le risate e la commozione. Tutti però hanno notato cheha ricevuto un messaggio solo da parte di un suo cugino. Niente auguri invece da parte di, la sua compagna, ma neppure da parte di sua ...

Il Cittadino

...messaggio del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nell'augurare buonai cristiani ortodossi di rito occidentale, osservando che quest'anno tutte le festività hanno 'un retrogusto' ...Tra l'altro proprio pochi giorni fa è scomparsa mia madre adottiva, è unun po'da un lato ma molto bello dall'altro, è quasi come se avessi trovato mia sorella per poter 'compensare' un ... Calcio, Natale amaro per il Sangiuliano - Sport Natale amaro per Attilio Romita che scoppia in lacrime dopo aver ricevuto un regalo: la sua Mimma non si è fatta sentire Attilio Romita continua la sua avventura nella casa del Grande Fratello VIP 7 ...Care e cari lettori di Velvet Gossip, eccoci con un nuovo appuntamento con l'oroscopo. Incombe il momento delle feste.