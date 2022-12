Metro | Last Light Redux è gratis su Epic Store

Multiplayer.it

Il titolo in questione disponibile ancora per poche ore èLight, in versione Redux. Si tratta del sequel di2033, ma rivisto per girare sui sistemi più moderni, con un comparto ...Centri commerciali disponibili fino a un certo orario per gli acquistiminute. Ecco il programma dei servizi della Capitale dal 24 al 26 dicembre.e bus, gli orari delle feste Oggi, per il ... Epic Games Store: Metro Last Light Redux è il gioco gratis del 24 ... Oggi sull'Epic Games Store potrete trovare gratis Metro: Last Light Redux, la versione rimasterizzata di un famosissimo titolo Deep Silver.Natale in compagnia di giochi gratis per PC Ci pensa Epic Games Store, con un bellissimo regalo per tutti gli amanti degli FPS.