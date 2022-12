(Di domenica 25 dicembre 2022) Da quando è rientrato alla Continassa Dusanha sostenuto un programma di lavoro specifico, in palestra. L'infiammazione pubalgica, per la quale aveva saltato alcune partite prima della sosta ...

Da quando è rientrato alla Continassa Dusanha sostenuto un programma di lavoro specifico, in palestra. L'infiammazione pubalgica, per la quale aveva saltato alcune partite prima della sosta per il Mondiale, lo ha condizionato anche in ...Il centravanti della Juventus piace molto all'ambiente londinese, anche se prima di fare una possibile mossa c'è l'fisica.infatti è alle prese con un infortunio e il Chelsea non ... Incognita Vlahovic sulla ripresa: i tormenti fisici in 11 mesi di Juve e le prospettive Fresco campione del mondo con l'Argentina, Angel Di Maria ha una certezza riguardo l'immediato futuro: restare alla Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il… Leggi ...Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, è tornato dal Qatar, ma ha ancora la pubalgia: incertezza sulla data del suo rientro ...