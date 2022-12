Forzano la porta di un’abitazione e appiccano un incendio | indagini in corso

(Di domenica 25 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno forzato ladi, appiccando un. E’ accaduto la scorsa notte nel rione Iacp di Crispano, in provincia di Napoli. I residenti erano fortunatamente fuori casa per le festività. L’appartamento ha subito gravi danni. Non ci sono feriti.inda parte dei carabinieri della locale caserma per chiarire dinamica e matrice. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

