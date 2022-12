Ultime Notizie Roma del 24-12-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 dicembre 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco vita in studio la camera dato il via libera alla legge di bilancio con 197 629 No il testo che deve essere approvato definitivamente entro il 31 dicembre per evitare di esercizio provvisorio passa ora all’esame del Senato per la seconda lettura nella serata di ieri governo aveva incassato la fiducia con 221 voti favorevoli e 152 contro il ministro dell’economia Giorgetti la manovra come turbolenza era importante atterrare i tecnici della ragioneria hanno lavorato bene Andiamo all’estero non attacco xenofobo nel cuore di Parigi ha causato almeno 3 morti le vittime sono una donna e due uomini tutti i membri del consiglio Democratico curdo di Francia uccisi ieri in strada a colpi di pistola nel centro della capitale preferiti tutti i maschi di cui uno in condizioni gravi dopo ...