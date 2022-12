Passo falso per Sonia Bruganelli | accuse prima della diretta | “Anche con lei”

(Di sabato 24 dicembre 2022)scopre le sue carte: Sofia Giaele De Donà ha intuito la strategia, volanopuntata. L’opinionistaè stata riconfermata per la seconda volta nel salottino televisivo del “GF Vip” al fianconew-entry Orietta Berti.(fonte youtube)Durante la sesta edizione del format, la bionda moglie di Paolo Bonolis aveva espresso chiaro apprezzamento per alcuni dei concorrenti in gara, al punto di essere tacciata di eccessiva parzialità. Le opinioniste in studio, infatti, hanno il potere di assegnare l’immunità ad un concorrente ciascuna, mutando così il naturale corso delle nominations nella casa di Cinecittà. Secondo Sofia Giaele De Donà, ...

SportMe NEWS

Premetto che con la quarta figlia non ho fatto nessun, almeno stando a quello che ho letto nei manuali per neogenitori. Quando era ancora nella pancia della mamma parlavo con Juli " si chiama così " e le cantavo delle canzoncine. Quand'è nata,...La perfida signora Brancia , tuttavia, ha commesso unche potrebbe rovinare per sempre la relazione della figlia. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle ... VOLLEY/C. Passo falso della Pol.Nino Romano sconfitta a Siracusa "La norma regionale sulle slot machine, approvata ieri in Consiglio regionale, rappresenta una brutta pagina per le istituzioni calabresi". Ad affermarlo è Enza Bruno Bossio, componente della Direzion ...Il neo-acquisto Rinaldi sulla gara persa col Lentigione: "La qualità della terna arbitrale ha inciso sul risultato" ...