Marte | La NASA ha perso le comunicazioni con la sonda InSight

Leggi su notiziepress

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il primo veicolo spaziale a catturare terremoti su un altro pianeta e a rivelarne la struttura interna -- è stato dato per morto dopo due tentativi di comunicazione falliti. L'ultima volta che l'agenzia spaziale statunitense () è riuscita a collegarsi con la navicella spaziale delle dimensioni di un furgone nei pressi dell'equatore diè stato il 15. I responsabili della missione erano consapevoli che stavano per perdere il contatto con la navicella, poiché per mesi i suoi pannelli solari erano stati riempiti di polvere marziana finissima che aveva lasciato le sue batterie senza energia. Per tutto l'anno, gli ingegneri della missione hanno tentato manovre disperate per salvare la navicella. Hanno scosso i pannelli e persino usato il braccio robotico per gettarvi sopra della sabbia nella speranza di pulirli, ma ...