Manovra | via libera alla Camera | tutte le misure

NT+ Fisco

Lapasserà poi al Senato per illibera definitivo che dovrebbe arrivare tra il 27 e il 28 dicembre. Il testo dovrà essere approvato entro il 31 dicembre, pena l'esercizio provvisorio . I ...Roma, 24 dic " L'aula della Camera ha approvato, all'alba di oggi, lacon 197 sì e 129 no. La legge di Bilancio ora passa al Senato. Manovra, via libera in commissione. Bonus mobili con tetto di spesa a 8mila euro nel 2023 e nel 2024 La Camera ha dato il via libera alla legge di Bilancio con 197 sì e 129 no ... Ma una delle maggiori critiche rivolte alla manovra è sulla norma detta Opzione Donna: l governo ne aveva annunciato la ...Roma, 24 dic. (askanews) - La Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge di bilancio con 197 voti favorevoli e 129 voti contrari.Il ...