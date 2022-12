M5S e Pd non erano disponibili La verità di Draghi sulla crisi di governo

Tag24

Sul fronte multe e tasseci sarà più la cancellazione automatica per le cartelle esattoriali ... Lo afferma il vicepresidente delMichele Gubitosa. 'Sulla previdenza, la Destra ha tradito tutte ...Draghi ricorda poi il momento più complicato, quello dei giorni tra la decisione deldivotare la fiducia al dl Aiuti e il dibattito in Senato: 'Le posizioni dei partiti erano ormai ... Fico: "I principi e i valori del M5s non cambiano" • TAG24 Parla il questore della Camera, Filippo Scerra: "Vigileremo su tutte le partite messe a bilancio". “Nessuna spesa anomala nel bilancio di previsione della Camera dei Deputati per il 2023, altrimenti l ...Rivendica di essersi preoccupato di inserire in manovra misure per la famiglia e la natalità invece che per le pensioni (a differenza di Forza Italia). Ma, soprattutto, insiste ...