Giachetti & gli altri | ora tutti si scoprono anti-casta

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 24 dicembre 2022) A sentire Roberto, nel video diventato virale in cui lancia pesaccuse ai 5S, la politica – tutta – si è scopertae quindi pronta a tagliarsi privilegi e stipendi. Insomma una rivoluzione culturale che gli italiani chiedevano da tempo e di cui si è fatto portavoce il Movimento 5 Stelle che sarebbe frutto di un abbaglio, almeno secondo il racconto del deputato di Italia viva che lo ha gridato in occasione dei mancati aumenti salariali. A sentire Roberto, nel video diventato virale in cui lancia pesaccuse ai 5S, la politica – tutta – si è scopertae quindi pronta a tagliarsi privilegi e stipendi L’intervento in Aula diè iniziato in modo pacato, con il racconto della decisione ...