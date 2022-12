F1 | Wolff elogia Hamilton | ' il suo comportamento è stato ammirevole'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) Roma, 24 dic. - (Adnkronos) - "Il suo 2022 èestremamente difficile, perché gli abbiamo dato una macchina che non era in grado di vincere. Inoltre, i piloti avevano una monoposto imprevedibile, instabile, buona a volte, non buona in altre circostanze, non qualcosa con cui puoi lavorare e sviluppare". Così il team principal della Mercedes Toto, in merito alla complicata stagione del sette volte iridato Lewis, al podcast 'Beyond The Grid' sul sito ufficiale della F1. "Come personalità e per il modo con cui ha attraversato la stagione èdavvero-aggiunge-. Ci sono stati momenti in cui la squadra si è sentita giù a causa della mancata prestazione ed è qui che lui l'ha motivata, e questo è veramente il tratto di una personalità che non ho mai visto ...