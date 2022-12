Tuttosport | dov’è finito il faldone della Procura di Napoli su Osimhen?

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La riapertura dell’inchiesta sportiva sulla Juve è un’ingiustizia:il? () La revocasentenza di assoluzioneJuve e di altri nove club nell’ambito dell’inchiesta plusvalenze è profondamente ingiusta per. L’editoriale del direttore Guido Vaciago è chiaro in questo senso: la riapertura dell’inchiesta da parteFigc è “un atto di profonda e surreale ingiustizia”. Perché nella riapertura dell’indagine non sono stati inclusi Chievo e, coinvolti nella prima inchiesta sportiva e assolti con tutti gli altri club. Così diventa una questione di figli e figliastri, scrive Vaciago. “Sarà anche un atto dovuto, ma è anche un atto di profonda e surreale ...