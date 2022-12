Trento-Juventus U23 oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

Juventus Football Club

Dove vedereNext Gen: streaming e diretta tv La partita, in programma alle 12.30 al Briamasco di, sarà trasmessa in diretta, in modalità streaming video, su Eleven Sports. ...VENERDI 23 DICEMBRE 2022 ore 12:30 Serie C 20a Giornata Girone A:vsNext Gen (diretta) Telecronaca: Stefano Carta LaNext Gen fa visita alpenultima in classifica con ... I convocati per Trento - Juventus Next Gen I bianconeri di Brambilla vanno al Briamasco per un testacoda stagionale che proietta all'ultima del 2022, prima giornata del girone di ritorno ...Venerdì 23 dicembre alle 12:30 si giocherà Trento-Juventus Next Gen, valida per la 19a giornata di Serie C: info partita e streaming gratis ...