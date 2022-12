Supermercati aperti e chiusi a Natale e Santo Stefano | da Il Centro a Carrefour ed Esselunga

LA NAZIONE

Se i gruppi più grandi scelgono di chiudere, alcune catene più ridotte restano aperte la mattina, per consentire l'arrivo di prodotti freschi ordinati dalla clientela e destinati proprio al pranzo o ...Livorno 23 dicembre 2022 Ecco gli orari di apertura dei principaliin città per la vigilia di Natale, nel giorno di Natale e Santo Stefano EKOM Corso Giuseppe Mazzini , 137 (angolo via del Bosco) Scali degli Olandesi , 40b 24 dicembre 08.00 - 19.00 25 ... Supermercati aperti in Toscana a Natale, ecco dove si può fare la spesa "Rivolgo con il cuore gli auguri a voi giornalisti, ma anche a tutta Firenze". Così il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze durante l'incontro di Natale con i rappresntanti della stampa.Il percorso fino a via Inferiore è il più popolato di pubblici esercizi, dalla colazione al dopo cena. E sono i negozi che se ne vanno ...