SEORevisione auto | cosa accade se non viene fatta? Informazioni

Leggi su chenews

(Di venerdì 23 dicembre 2022)succede se non rispettiamo l’obbligo della revisionee decidiamo di non farla? Ecco lesu regole e sanzioni previste dalla legge. Chi possiede un’mobile sa che oltre a cercare di essere un ottimo guidatore, attento ad evitare incidenti e rispettare tutte le regole della strada, bisogna anche prendersi cura del proprio mezzo. Uno dei doveri principali infatti per il guidatore è fare in modo vengano sempre fatti dei controlli, stando attenti ad olio, gomme dell’, e soprattutto rispettare l’appuntamento per la revisione. PexelSe quest’ultima none si decide comunque di continuare ad andare in circolazione con il proprio mezzo, si va incontro a delle sanzioni davvero molto importanti. Ma ...