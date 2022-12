Scozia | passa una delle più avanzate riforme al mondo per i diritti delle persone transessuali

AGI - Agenzia Italia

Il testo oraal Senato e, se approvato secondo le attese, diventerà legge nel giro di ... Ladiventa così il primo territorio del Regno Unito ad approvare un sistema di autoidentificazione ...il testo oraal Senato e, se approvato secondo le attese, diventera' legge nel giro di ... Lo riferisce la Bbc sottolineando che ladiventa cosi' il primo territorio del Regno Unito ad ... Scozia e Spagna approvano una legge per i diritti delle persone transgender Consentirà di riconoscere il genere nel quale la persona si identifica senza bisogno di una certificazione medica a partire dai 16 anni ...Non serve un'autorizzazione medica dopo l'approvazione della legge contro cui si era battuta la scrittrice J.K. Rowling. Per i gruppi Lgbtqi+ è una storica opportunità verso l’uguaglianza. In Spagna l ...