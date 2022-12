Padova | la prova del concorso aveva in calce la firma di uno dei partecipanti | la Procura indaga sul presunto bando truccato

(Di venerdì 23 dicembre 2022)con il trucco bandito da Azienda Zero, il potente braccio operativo della giunta regionale del Veneto, per tre posti da dirigente biologo nell’Oncoematologia pediatrica dell’Azienda Ospedale-Università di? C’è qualcosa di più di un semplice sospetto in ciò che è accaduto nella fase finale della selezione avvenuta al Cinema Rex di, tanto che l’ente regionale si è trovato costretto a segnalare quanto accaduto alladella Repubblica. Per i tre postino presentato domanda (entro il 22 agosto) 103 concorrenti. Lascritta e pratica era stata fissata inizialmente per il 17 novembre. Il 14 novembre è stata rinviata per “sopravvenuti ed imprevedibili impedimenti della commissione”. Ufficialmente il motivo non è indicato, ma una prima ...

Padova, la prova del concorso aveva in calce la firma di uno dei partecipanti: la Procura indaga sul presunto…