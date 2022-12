ilmattino.it

...e, nonché suo grande amico e creatore, con lui, della 'Fondazione Vialli e Mauro' contro la Sla. I giorni restano comunque difficili con i farmaci che lo aiutano a tenere a bada il, ma ...... non nascondendo tutto il suoe il suo disappunto per il modo in cui è andata a finire la ...importante chiarimento Successivamente il quotidiano Il Messaggero ha rivelato che il Comune di... Napoli, dolore alla camera ardente del partigiano Amoretti: «Lascia un grande vuoto» Sarà Napoli con il Pascale il primo centro di protonterapia ad aprire sul territorio nazionale nel centro sud, laddove i confini del centro sud si fermano addirittura a Candiolo, in ...Se ne va un pezzo di storia della città di Napoli. Si è spento Antonio Amoretti, l'ultimo partigiano delle Quattro giornate di Napoli. Ad annunciare la triste notizia è stata l'Associazione Nazionale ...