Milano | donna trascinata in boschetto e violentata mentre fa jogging

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Unaè statain unfaceva. I carabinieri disono intervenuti a Locate di Triulzi (Mi), agro nei pressi di Cascina Nesporedo. Secondo le prime dichiarazioni fornite ai militari dalla 40enne, residente in zona, un uomo l’avrebbe bloccata alle spallefacevae l’avrebbe costretta a un rapporto sessuale completo. La, sotto shock, avrebbe allertato il 112 non appena l’uomo si è allontanato, ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Mangiagalli di. Sono sul posto i carabinieri del nucleo investigativo die della compagnia di San Donato, che indagano per ricostruire la ...