Migranti | i dati che ribaltano “l’accogliente” Macron

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Bogotà: 37 morti per liquori al metanolo Almeno 37 persone sono morte, 51 si sono intossicate e 7 sono in coma a Bogotá a causa del consumo di liquori adulterati contenenti metanolo. Tra le persone più colpite dal consumo di questo tipo di bevanda fraudolenta vi sono senzatetto e disoccupati, lavoratori informali e venditori ambulanti, alcuni dei quali soffrono di problemi di alcolismo. Mescolato con l’alcol, il metanolo causa gravi danni al sistema nervoso, visione offuscata, cecità e intolleranza alla luce, aumento della frequenza respiratoria, debolezza muscolare, coma e indurre la morte. Tra i marchi dei liquori adulterati ci sono Rey de Reyes, Cabañita, Old John, El Parrandero, Ardiente El Gran Niche Xtreme e Anís Cartujo. Evitare dunque a Bogotà l’acquisto di bevande alcoliche per strada o troppo a buon mercato, e acquistare solo in negozi autorizzati. La pena per chi ...

