Meloni dice no all’uso del Mes E sui migranti | “Viene chi ha i soldi per gli scafisti”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) ROMA – Giorgianodel Mes (ma sulla ratifica deciderà il Parlamento), ammette e anzi “rivendica” le “frizioni” con la Francia sui, ribadisce il pieno sostegno all’Ucraina, chiede un Patto Ue che sia “meno di stabilità e più di crescita”. Alla prima intervista televisiva da premier nel salotto di Bruno Vespa, laha parlato del Mes, il fondo salva-stati, e senza mezzi termini ha assicurato: “Finchè io conto qualcosa l’Italia non accederà al Mes, lo posso firmare con il sangue”. Per quanto riguarda la ratifica, però, è più cauta, anche perchè se l’Italiasse no sarebbe isolata in Europa. La premier ammette che c’è un problema dovuto proprio al fatto che “se siamo gli unici che non approvano la riforma blocchiamo anche gli altri…”, ma sostiene che la ...

Fanpage.it

Siche dopo quello sgarbo i rapporti tra Consiglio e Commissione siano ai minimi storici. Non succederà così trae l'Iraq: anche venisse confermato l'errore, non può certo un arancione ...'Grazie per l'accoglienza, mi avete fatto sentire in famiglia',L'obiettivo sulla difesa, secondo Meloni, "deve essere un pilastro europeo della NATO", complementare a quello statunitense.È l’Iraq la meta scelta da Giorgia Meloni per la sua prima visita a un contingente militare italiano all’estero da presidente del Consiglio. Emozionata per aver ...